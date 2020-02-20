Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla ‘Atatürk’ adı silindi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 2117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nin adı “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi” olarak değiştirildi.

1990 YILINDA KURULDU

180 bin metrekare hazine arazisi üzerinde yer alan İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi, 1990 yılında faaliyete geçti. Serbest Bölge, Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Temmuz 1996 tarihinden itibaren 40 yıl süre için yap-işlet-devret modeli ile özel bir şirket tarafından işletiliyor.

SERBEST BÖLGE NEDİR?

Uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik şartların azaltıldığı, sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve avantajların sunulduğu özel ekonomi bölgesidir.