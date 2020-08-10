Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 15.30'da başlayan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapacağı ve ek tedbire gerek olup olmadığının değerlendirileceği öğrenildi. Toplantıda diğer gündem maddelerinin vakalardaki artışın ardından okulların durumu, ekonomideki dalgalanma, Doğu Akdeniz'deki gerilim ve bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan İstanbul Sözleşmesi'nin olduğu bildirildi. Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.

15:38 -
Haberler Gündem
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı

Ayrıntılar geliyor…

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 16:28 10.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more