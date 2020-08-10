Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 15.30'da başlayan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapacağı ve ek tedbire gerek olup olmadığının değerlendirileceği öğrenildi. Toplantıda diğer gündem maddelerinin vakalardaki artışın ardından okulların durumu, ekonomideki dalgalanma, Doğu Akdeniz'deki gerilim ve bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan İstanbul Sözleşmesi'nin olduğu bildirildi. Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.
Son güncelleme: 16:28 10.08.2020