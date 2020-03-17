Son dakika… Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘OHAL ve sokağa çıkma yasağı’ iddialarına yanıt!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olağanüstü hal (OHAL) ilan edileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiasının gerçek olmadığını belirtti.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERSağlık Bakanı Koca&#039;dan TBMM&#039;ye Corona virüsü bilgilendirmesi!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskanligindan-ohal-ve-sokaga-cikma-yasagi-iddialarina-yanit-5684694","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskanligindan-ohal-ve-sokaga-cikma-yasagi-iddialarina-yanit-5684694","pageType":"yazi","pageIdentifier":5684694,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Cumhurbau015fkanlu0131u011fu0131&#8217;ndan &#8216;OHAL ve sokau011fa u00e7u0131kma yasau011fu0131&#8217; iddialaru0131na yanu0131t!"});aip('newsArticle', {"identifier":5684694,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-cumhurbaskanligindan-ohal-ve-sokaga-cikma-yasagi-iddialarina-yanit-5684694/","headline":"Son dakika&#8230; Cumhurbau015fkanlu0131u011fu0131&#8217;ndan &#8216;OHAL ve sokau011fa u00e7u0131kma yasau011fu0131&#8217; iddialaru0131na yanu0131t!","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Corona","Per\\u015fembe","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","son dakika","TBMM","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":"2020-03-17 17:50:22","datePublished":"2020-03-17 17:50:22","dateModified":"2020-03-17 17:55:15","info":"{"seo_news":"false"}"});