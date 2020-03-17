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Son dakika… Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘OHAL ve sokağa çıkma yasağı’ iddialarına yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiası gerçek değil. OHAL söylentisi gerçek değil" denildi.

Sözcü Ankara
17:50 -
Haberler Gündem
Son dakika… Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘OHAL ve sokağa çıkma yasağı’ iddialarına yanıt!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olağanüstü hal (OHAL) ilan edileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiasının gerçek olmadığını belirtti.

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Son güncelleme: 17:55 17.03.2020
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