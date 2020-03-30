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Son dakika… Cumhurbaşkanlığı’ndan seyahat belgesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu.

10:58 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanlığı’ndan seyahat belgesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı, corona virüsü tedbirleri kapsamında seyahat edeceklerin kaymakamlılara gitmesine gerek kalmadığını açıkladı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden geldi.

Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

*Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

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Son güncelleme: 11:08 30.03.2020
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