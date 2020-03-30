Son dakika… Cumhurbaşkanlığı’ndan seyahat belgesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı, corona virüsü tedbirleri kapsamında seyahat edeceklerin kaymakamlılara gitmesine gerek kalmadığını açıkladı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden geldi.
Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
*Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında
Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.