Son dakika… Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 32.34 kilometre olduğunu duyurdu.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Akdeniz’de saat 18.58’de yerin 5 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan depreme dair yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
Datça açıklarında saat 10:22’de de 4.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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