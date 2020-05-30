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Son dakika… Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.58'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasında "Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

19:21 -
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Son dakika… Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 32.34 kilometre olduğunu duyurdu.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Akdeniz’de saat 18.58’de yerin 5 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan depreme dair yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Datça açıklarında saat 10:22’de de 4.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Son güncelleme: 19:54 30.05.2020
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