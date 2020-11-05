Son Dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli

İDO&#8217;dan yapılan açıklamada, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.. aip2('pageStructure', {"pageType":"yazi","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6112258}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-deniz-ulasimina-firtina-engeli-3-6112258');aip2('newsArticle', {"identifier":6112258,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-deniz-ulasimina-firtina-engeli-3-6112258/","headline":"Son Dakika: Deniz ulau015fu0131mu0131na fu0131rtu0131na engeli","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/05/iecrop/ido-firtina-depophotos_15874281-kulak_16_9_1604548057.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","datePublished":"2020-11-05 06:48:02","dateModified":"2020-11-05 06:49:41","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":197}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-deniz-ulasimina-firtina-engeli-3-6112258/');