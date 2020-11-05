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Son Dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri iptal edildi.

Güncellenme: 06:49, 05/11/2020
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Son Dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli

İDO’dan yapılan açıklamada, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Yayınlanma Tarihi:06:48,
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