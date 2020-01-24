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Son depremler: Elazığ’da 6,5 şiddetinde deprem!

Elazğı'da büyük bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre saat 20.55'te 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşirken çevre illerden de hissedildi. İşte Elazığ depreminden son dakika gelişmeleri ve son depremler listesi.

21:30 -
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Son depremler: Elazığ’da 6,5 şiddetinde deprem!

Son dakika Elazığ’da 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi Uyuruk köyü olarak kaydedildi. 20.55’te meydana gelen 6,5 şiddetindeki depremin ardından AFAD, Sivrice'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. İşte Elazığ’daki depremden son dakika haberleri ve son depremler listesi.

ELAZIĞ’DA 6,5 VE 5,4 ŞİDDETİNDE DEPREMLER!

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, merkez üssünün Elazığ’ın Sivrice ilçesi Uyuruk köyü olan 6,5 şiddetinde deprem meydana geldiği kaydedildi. Deprem saat 20.55’te yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. AFAD, bu depremin 13 dakika sonrasında ise 5,4 şiddetinde bir depremin daha yaşandığını açıkladı.

SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 21:32 24.01.2020
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