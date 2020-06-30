Son dakika deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? AFAD, Kandilli son depremler 30 Haziran

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de genellikle küçük şiddetli depremler meydana gelse de, zaman zaman da orta ve üzeri büyüklüklerde depremler gerçekleşebiliyor. Türkiye’de gün içerisinde kaydedilen depremlere bakıldığında son depremlerin Akdeniz açıklarında kaydedildiği görülüyor. Son depremler listesinde, Isparta, Konya ve Antalya da da hissedilmeyecek şiddette depremlerin olduğu bilgisi yer alıyor. AFAD ve Kandili Rasathanesi’nden alınan bilgiler doğrultusunda son depremlerin nerelerde ve kaç büyüklüğünde olduğunu sayfamızdaki linkler üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 30 Haziran son depremler listesi…

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

AFAD’ın son depremler listesine göre, saat 17.18’de Akdeniz bölgesi Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında 2,8 şiddetinde deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 14 kilometre olarak açıklandı. Bu depremden önce ise Isparta’da 1,9, Konya’da 1,5, Akdeniz’de 1,9 ve Antalya’da 1,4 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Son depremlerin listesini aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER



MUĞLA YÖRESİ DİRİ FAYLARI:

Muğla – Yatağan Fay Zonu: Bu fay zonu, Muğla’nın yaklaşık 15 km GD’su ile Yatağan arasında uzanan yaklaşık 40 km uzunlukta birbirine paralel KB-GD doğrultulu faylardan oluşmaktadır. Bu fay zonunun Ortayaraş-Gökpınar köyleri arasında uzanan 32 km’lik bölümü, yer yer sol yönlü doğrultu atım bileşenli normal fay karakterindedir.

Ula (Muğla) – Ören (Muğla) Fay Zonu: Bu fay zonu, Muğla doğusunda Muğla-Yatağan fay zonundan dar bir açı yapacak şekilde ayrılarak BGB doğrultusunda uzanır. Fay zonunun karadaki toplam uzunluğu 60 km civarında olup, Ören’in batısında denize girerek İstanköy adasının güneyini izler ve buradan batıya doğru devam eder. Bu fay zonu, K74D 77GD yönelime sahip olup, listrik normal fay karakteri taşımaktadır. Faylanma sonucu güney blok kuzeyine göre 500 m civarında aşağıya doğru kaymıştır.

Karaova (Muğla) – Milas (Muğla) Fay Zonu: Bu fay zonu, Karaova – Milas arasında yüzeyleyen metamorfik kayaçlarda izlenebilen KB-GD doğrultulu birbirine paralel fay takımlarından oluşmaktadır. Yaklaşık 20 km genişlikte olan fay zonu, morfolojiyi denetlemesi nedeniyle olası diri fay olarak kabul edilmiştir (Şaroğlu vd. 1987).