Son dakika… Deprem sonrası AKUT’tan açıklama!

Bu akşam (24 Ocak 2020) AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 20.55’te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ardından 21.08’de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SOYLU: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İç İçleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada ekiplerin gerekli çalışmalara başladığını, son gelişme olarak 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

AKUT’TAN AÇIKLAMA

Korkutan depremin ardından AKUT’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*AKUT Acil Durum Yönetimi görev başında bölgeden gelecek gelişmeleri yakından takip etmektedir.

AKUT Bingöl ekibi Elazığ'da gerçekleşen deprem ardından bölgeye hareket etmiş; AKUT Mersin, Antep, Trabzon ve Rize ekipleri ise bölgeye intikal için hazırlıkları yapmak adına operasyon merkezine geçmiş ve çıkış hazırlıklarına başlamıştır.

*AKUT İstanbul ve Kocaeli ekipleri ise ihtiyaç halinde operasyona dahil olmak üzere hazır durumda beklemededir.