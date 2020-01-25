Son dakika… Deprem sonrası Malatya’da acil servise 100 kişi başvurdu!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, şunları belirtti:
* Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil servisine deprem ile ilgili yaklaşık olarak 100 civarında hasta başvurdu.
* Bunlardan çoğu depremden korkan kişilerden oluşmaktadır ve basit yaralanmalardır.
* Şu an ciddi veya hayati tehlikesi olan hasta başvurusu olmamıştır.
* Acil servis tüm durumlara karşı boşaltıldı, tüm uzmanlar ve hastane personeli göreve hazır beklemektedir.
* Ayrıca, yoğun bakım ve ameliyathaneler hazır bekletilmektedir. İHA