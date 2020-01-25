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Son dakika… Deprem sonrası Malatya’da acil servise 100 kişi başvurdu!

Deprem sonrasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine deprem ile ilgili yaklaşık 100 civarında vatandaş başvurdu.

01:01 -
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Son dakika… Deprem sonrası Malatya’da acil servise 100 kişi başvurdu!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, şunları belirtti:

* Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil servisine deprem ile ilgili yaklaşık olarak 100 civarında hasta başvurdu.

* Bunlardan çoğu depremden korkan kişilerden oluşmaktadır ve basit yaralanmalardır.

* Şu an ciddi veya hayati tehlikesi olan hasta başvurusu olmamıştır.

* Acil servis tüm durumlara karşı boşaltıldı, tüm uzmanlar ve hastane personeli göreve hazır beklemektedir.

* Ayrıca, yoğun bakım ve ameliyathaneler hazır bekletilmektedir. İHA

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