Depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ’da okulların açılması bir kez daha ertelendi

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okulların da aralarında bulunduğu birçok yapı hasar görmüştü.

45 kişinin hayatını kaybettiği depremde evleri hasar gören depremzedeler, AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları, yurt ve misafirhanelere yerleştirildi.

Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin diğer okullara kaydırılması için eğitim öğretimin 17 Şubat’ta açılması planlanmıştı.

Ancak çalışmaların henüz tamamlanmaması üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 24 Şubat’ta başlamasına karar verildi.