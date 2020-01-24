Son dakika depremler: Elazığ depremi sonrası Bakan Soylu’dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD’da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice’de deprem oldu.

Bakan Soylu, “Herhangi bir can kaybı bize iletilmiş değil. 2 yaralı var. Sivrice ve Pütürge’de yıkılan birkaç bina var” şeklinde konuştu.

Soylu, gelişmeleri İstanbul AFAD binasında takip ediyor.

Deprem sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da “İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok” ifadelerini kullandı.

AFAD TEYAKKUZDA

AFAD, deprem sonrası tüm personel ve il AFAD müdürlüklerinin teyakkuza geçirildiğini açıkladı.

Türk Kızılay da Twitter hesabından “Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir” paylaşımı yaptı.