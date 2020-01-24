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Son dakika… Bakan Soylu’dan deprem açıklaması: 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sivrice merkezli depremde 4 kişi hayatını kaybetti" dedi.

22:03 -
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Son dakika… Bakan Soylu’dan deprem açıklaması: 4 kişi hayatını kaybetti

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Son güncelleme: 22:14 24.01.2020
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