Son dakika… Bakan Soylu’dan deprem açıklaması: 4 kişi hayatını kaybetti

AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERSon dakika... Elazığ depremi sonrası yıkılan binalar görüntülendi. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-depremler-elazigda-bir-kisi-hayatini-kaybetti-5586785","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-depremler-elazigda-bir-kisi-hayatini-kaybetti-5586785","pageType":"yazi","pageIdentifier":5586785,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Bakan Soylu&#8217;dan deprem au00e7u0131klamasu0131: 4 kiu015fi hayatu0131nu0131 kaybetti"});aip('newsArticle', {"identifier":5586785,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-depremler-elazigda-bir-kisi-hayatini-kaybetti-5586785/","headline":"Son dakika&#8230; Bakan Soylu&#8217;dan deprem au00e7u0131klamasu0131: 4 kiu015fi hayatu0131nu0131 kaybetti","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["deprem","Elaz\\u0131\\u011f","\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakan\\u0131","Malatya","NTV","son dakika","S\\u00fcleyman Soylu"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1579892592,"datePublished":1579892592,"dateModified":1579893298,"info":"{"seo_news":"false"}"});