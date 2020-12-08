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Son dakika… Dev FETÖ operasyonu: 50 ilde 304 gözaltı kararı

İzmir merkezli 50 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 304 kişi hakkında gözaltı kararı olan operasyonda, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Güncellenme: 08:12, 08/12/2020
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Son dakika… Dev FETÖ operasyonu: 50 ilde 304 gözaltı kararı

​İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı olduğu belirlenen 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, saat 01.00 sıralarında İzmir merkezli 50 ilde operasyon için düğmeye bastı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 5’i albay, 1’i yarbay, 1’i binbaşı, 10’u yüzbaşı, 53’ü üsteğmen, 5’i teğmen, 221’i astsubay, 7’si uzman çavuş rütbesinde asker, 1’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı sivil memur olup askerlerden sorumlu mahrem sözde imam olduğu belirtildi.

Şüphelilerden 111’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na, 193’ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup muvazzaf personel olduğu bildirildi.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiği bildirildi. (DHA)

FETÖ gözaltı izmir operasyon son dakika TSK
Yayınlanma Tarihi:07:57,
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