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Son dakika… Din İşleri’nden Ayasofya açıklaması…

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ibadete açılan Ayasofya'daki fresklerle ilgili açıklama yaptı.

11:01 -
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Son dakika… Din İşleri’nden Ayasofya açıklaması…

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ibadet açılan Ayasofya’da namaz kılınmasına engel olup olmadığı tartışılan fresklerle ilgili açıklama yaptı. Kurul’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PERDELENMELİ VE KARARTILMALI

“Ayasofya Camii’nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.”

son dakika söz
Son güncelleme: 11:09 14.07.2020
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