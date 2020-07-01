Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’ye tepki: Hayal kırıklığı duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, seyahat kısıtlamalarına ilişkin AB tavsiye kararında Türkiye’nin yer almamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Avrupa Birliği’ne (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye'ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz.

TÜRKİYE’NİN BAŞARISI ORTADA

* Türkiye'nin corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısı ortadadır. Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi.