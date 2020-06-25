Son dakika… Dışişleri’nden ABD’nin terör raporuna tepki!

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘2019 Yılı Terörizm Raporu’ hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, raporda, Türkiye’nin IŞİD’le mücadelesi ve Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) hareketlerinin önlenmesi konusundaki çabalarının yansıtıldığını, PKK’nın içeride ve dışarıda Türkiye’nin çıkarlarına yönelik terörist saldırılarının devam ettiğinin vurgulandığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Türkiye’nin, IŞİD’le göğüs göğüse mücadele veren yegane ülke olduğunu belirterek, “Ayrıca, YTS hareketlerinin önlenmesinde sorumluluklarını yerine getirerek, uluslararası toplumun güvenliğine ciddi katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan, Türkiye terör örgütleriyle mücadelede sınırları ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda sivil can kayıplarının oluşmaması için her zaman azami tedbirleri almaktadır” dedi.

“ABD’NİN İŞBİRLİĞİNİ TEYİT ETMEKTEDİR”

“Raporda, ülkemizin YPG’yi PKK’nın Suriye’deki kolu olarak değerlendirdiği belirtilerek, YPG’nin PKK ile aynı terör örgütü olduğunun üstü örtülmeye çalışılmaktadır” diyen Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

*Bu yaklaşım YPG’nin terörist kimliğinin açıkça vurgulanmasından kaçınılması anlamına gelmekte, dahası ABD'nin bu terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir.

*Öte yandan, PKK ve YPG'nin aynı örgüt olduğuna ilişkin ABD'li yetkililerin, askerlerin ve kurumların açıklamaları da ortadadır. ABD'nin bir terör örgütüyle mücadele ederken başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmasının doğru olmadığını artık anlaması gerekmektedir.

*Raporda, FETÖ'nün terör örgütü niteliğinin önceki yıllarda olduğu gibi sorgulandığı ve FETÖ ile mücadelede aldığımız meşru tedbirlerin eleştirildiği görülmektedir.

*Bu durum, ABD’nin 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelen tutumunun halen devam ettiğinin kanıtıdır. Hain terör örgütüne ilişkin ortaya konulan onca kanıt yine görmezden gelinmiştir.

*Bu anlayış, 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ ile mücadelemizin de idrak edilmek istenmediğini göstermektedir. Raporda bahsi geçen tedbirler, Türkiye tarafından terör örgütü FETÖ ile mücadelede hukuk zemininde alınmış önlemlerdir. DHA