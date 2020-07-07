Son dakika! Diyanet’ten flaş hac açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020’de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Diyanet’in açıklaması şöyle:

* 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip kayıt yaptıran hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB’a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredildi.

* 2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 yılına haccı erteleme veya 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir.

* 2021’de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal (yaklaşık 1830 lira) dışındaki miktar iade edilecek.