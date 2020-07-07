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Son dakika! Diyanet’ten flaş hac açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hac acıklaması... Diyanet'ten yapılan açıklamada "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek" denildi. Açıklamada "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek" ifadeleri kullanıldı.

16:26 -
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Son dakika! Diyanet’ten flaş hac açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020’de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Diyanet’in açıklaması şöyle:

* 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip kayıt yaptıran hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB’a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredildi.

* 2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 yılına haccı erteleme veya 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir.

* 2021’de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal (yaklaşık 1830 lira) dışındaki miktar iade edilecek.

Diyanet son dakika
Son güncelleme: 16:48 07.07.2020
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