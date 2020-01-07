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Son dakika… Diyarbakır’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sur ilçesi olan depremin derinliğinin 7.36 kilometre olduğu açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

15:26 -
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Son dakika… Diyarbakır’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Diyarbakır’ın Sur ilçesinde saat 14.50’de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7.36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. (DHA)

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

deprem Diyarbakır son dakika
Son güncelleme: 15:39 07.01.2020
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