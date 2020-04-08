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Son dakika… Diyarbakır’da PKK’lı teröristler orman işçilerine saldırdı!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

09:22 -
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Son dakika… Diyarbakır’da PKK’lı teröristler orman işçilerine saldırdı!

Kulp ilçesi Güleç Mahallesi kırsalında sabah saatlerinde ormana giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK´lı teröristler, tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamanın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. (DHA)

12 EYLÜL’DE DE SALDIRI OLMUŞTU

12 Eylül 2019’da da Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda 7 kişi şehit olmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR…

 

Diyarbakır PKK saldırı son dakika
Son güncelleme: 10:06 08.04.2020
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