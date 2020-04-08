Son dakika… Diyarbakır’da PKK’lı teröristler orman işçilerine saldırdı!

Kulp ilçesi Güleç Mahallesi kırsalında sabah saatlerinde ormana giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK´lı teröristler, tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
Patlamanın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. (DHA)
12 EYLÜL’DE DE SALDIRI OLMUŞTU
12 Eylül 2019’da da Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda 7 kişi şehit olmuştu.
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