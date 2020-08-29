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Son dakika… Doğu Akdeniz için yeni NAVTEX ilan edildi

Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi. 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacak.

09:22 -
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Son dakika… Doğu Akdeniz için yeni NAVTEX ilan edildi

Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi. Bugünden itibaren geçerli olan ilan 11 Eylül’e kadar sürecek.

AYRINTILAR GELİYOR…

son dakika
Son güncelleme: 09:27 29.08.2020
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