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Son dakika… Doğu Karadeniz için kırmızı alarm

Türkiye'de sel ve heyelan nedeniyle en çok ölümlerin yaşandığı bölgelerin başında gelen Doğu Karadeniz için meteoroloji kırmızı alarm verdi. Bu gece yarısından sonra şiddetini artırıp Pazar günü 17:00'ye kadar yer yer etkili olması beklenen "aşırı yağış"ta, metrekareye 100 kilogram ve üzeri yağış düşeceği tahmin ediliyor.

13:30 -
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Son dakika… Doğu Karadeniz için kırmızı alarm

Meteorolojiden yapılan son açıklama şöyle:

* Yapılan son değerlendirmelere göre; 22.08.2020 Cumartesi günü Trabzon'un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde, Pazar günü Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2 ), Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış: 1-5 kg/m²
Orta Kuvvette Yağış: 6-20 kg/m²
Kuvvetli Yağış: 21-50 kg/m²
Çok Kuvvetli Yağış: 51-75 kg/m²
Şiddetli Yağış: 76-100 kg/m²
Aşırı yağış: 100 kg/m² üzeri

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Son güncelleme: 13:32 21.08.2020
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