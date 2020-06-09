Son dakika… Düğün salonları ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!

Son günlerde en fazla merak edilen konulardan biri de düğün salonlarının ne zaman açılacağı konusu oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu açıldı ancak düğün salonları pandemi nedeniyle kapalıydı. Son dakika haberiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında düğün salonlarının açılışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte düğün salonlarının açılacağı tarih…

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmete başlayabilecektir” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Son dakika... Hafta sonu kısıtlaması geri gelecek mi? Erdoğan açıklama yapıyor