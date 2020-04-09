Dündar ve Özdil’den ses getirecek yayın

SÖZCÜ gazetesinin internet sitesi ve sozcu.com.tr‘nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan programın dünkü bölümünü yine binlerce kişi izledi.

Soruşturmacı televizyon habercisi Uğur Dündar ve Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı usta gazeteci Yılmaz Özdil, corona virüsüne ilişkin birçok önemli konuyu gündeme taşıdı.

HER AKŞAM 20.30’DA

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmama kuralına uyan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Gökmen Ulu'nun evlerinden yaptıkları ‘Büyük Buluşma‘ her akşam saat 20:30'da sozcu.com.tr'de…

‘Büyük Buluşma‘ SÖZCÜ‘nün YouTube hesabından da yayınlanıyor.