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Dündar ve Özdil’den ses getirecek yayın

SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu moderatörlüğünde bir araya gelen usta gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Türkiye'yi de pençesine alan corona virüsü salgınıyla ilgili kritik değerlendirmeler yaptı. Türkiye'nin corona pandemisiyle mücadelesi ekseninde dikkat çeken eksiklikleri ve hataları gündeme taşıyan duayen isimlere ilgi yine her zamanki gibi çok büyüktü...

08:50 -
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SÖZCÜ gazetesinin internet sitesi ve sozcu.com.tr‘nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan programın dünkü bölümünü yine binlerce kişi izledi.

Soruşturmacı televizyon habercisi Uğur Dündar ve Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı usta gazeteci Yılmaz Özdil, corona virüsüne ilişkin birçok önemli konuyu gündeme taşıdı.

HER AKŞAM 20.30’DA

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmama kuralına uyan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Gökmen Ulu'nun evlerinden yaptıkları ‘Büyük Buluşmaher akşam saat 20:30'da sozcu.com.tr'de

Büyük BuluşmaSÖZCÜ‘nün YouTube hesabından da yayınlanıyor.

Son güncelleme: 08:51 09.04.2020
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