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Son dakika… Eczanelerle ilaç teminine ilişkin yeni protokol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek bir protokol imzalandığını duyurdu.

13:25 -
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Son dakika… Eczanelerle ilaç teminine ilişkin yeni protokol

Bakan Selçuk, yeni corona virüsü tedbirleri kapsamında mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını açıkladı.

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