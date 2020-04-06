Son dakika… Eczanelerle ilaç teminine ilişkin yeni protokol

Bakan Selçuk, yeni corona virüsü tedbirleri kapsamında mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını açıkladı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-eczanelerle-ilac-teminine-iliskin-yeni-protokol-5728744","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-eczanelerle-ilac-teminine-iliskin-yeni-protokol-5728744","pageType":"yazi","pageIdentifier":5728744,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Eczanelerle ilau00e7 teminine iliu015fkin yeni protokol"});aip('newsArticle', {"identifier":5728744,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-eczanelerle-ilac-teminine-iliskin-yeni-protokol-5728744/","headline":"Son dakika&#8230; Eczanelerle ilau00e7 teminine iliu015fkin yeni protokol","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-04-06 13:25:20","datePublished":"2020-04-06 13:25:20","dateModified":"2020-04-06 13:25:20","info":"{"seo_news":"false"}"});