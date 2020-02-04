Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Ege beşik gibi… Manisa’da peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi... Manisa'nın Karaborklu köyünde sabaha karşı peş peşe depremler yaşandı. 04.27'de gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.4 olmak üzere arka arkaya birçok deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr
08:08 -
Haberler Gündem
Son dakika… Ege beşik gibi… Manisa’da peş peşe depremler

Ege diken üstünde… Bu sabah saat 04.27’de merkez üssü Manisa’nın Karakorklu köyü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasthanesi, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak güncellerken, bu depremden bir dakika sonra Manisa 3.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Aynı noktada saat 04.30’da 3.4, 04.32’de ise 2.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 05.38’de Manisa Karaborklu’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Bölgede 2 büyüklüğünde ve daha küçük depremler olmaya devam ediyor.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi deprem Manisa son dakika son depremler Türkiye
Son güncelleme: 08:12 04.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more