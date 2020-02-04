Son dakika… Ege beşik gibi… Manisa’da peş peşe depremler

Ege diken üstünde… Bu sabah saat 04.27’de merkez üssü Manisa’nın Karakorklu köyü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasthanesi, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak güncellerken, bu depremden bir dakika sonra Manisa 3.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Aynı noktada saat 04.30’da 3.4, 04.32’de ise 2.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 05.38’de Manisa Karaborklu’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Bölgede 2 büyüklüğünde ve daha küçük depremler olmaya devam ediyor.

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AFAD SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.