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Son dakika… Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 19.02'de yerin 8.72 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

19:12 -
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Son dakika… Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 2.2 kilometre derinliğinde ve 4.8 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada “Ege Denizi’nde Datça açıklarında saat 19.02’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 19:28 14.02.2020
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