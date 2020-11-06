Son dakika… Ege’de 4.5 büyüklüğünde deprem

Ege bir depremle daha sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.16’da meydana gelen depremin yerin 8.32 km derinliğinde olduğu belirtildi.

KANDİLLİ: 4.4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli’den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu belirtildi.

SİSAM’DA BİR DEPREM DAHA

Bu depremin ardından bu kez de Sisam adasında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 01. 19’da meydana gelen depremin yerin 9.7 km derinlikte olduğu ifade edildi.

Depremin ardından can ve mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.