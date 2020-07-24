Son dakika… Ege’de korkutan deprem! (AFAD ve Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında, AFAD verilerine göre 4.2, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.41'de gerçekleşen deprem, yerin 30 kilometre derinliğinde oldu. Çanakkale merkezde de hissedilen deprem, can veya mal kaybına neden olmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER