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Son dakika… Ege’de korkutan deprem! (AFAD ve Kandilli son depremler)

AFAD’ın paylaştığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 23.41'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Gökçeada ve Çanakkale’de de hissedildi. Birçok fay hattının üzerinde bulunan ülkemizde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından liste halinde paylaşılıyor. İşte son depremler listesi…

23:57 -
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Son dakika… Ege’de korkutan deprem! (AFAD ve Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında, AFAD verilerine göre 4.2, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.41'de gerçekleşen deprem, yerin 30 kilometre derinliğinde oldu. Çanakkale merkezde de hissedilen deprem, can veya mal kaybına neden olmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

deprem Gökçeada son dakika
Son güncelleme: 00:13 25.07.2020
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