Son dakika… Elazığ depremi: Enkaz altındaki son kişi de maalesef…

Yetkililer, Elazığ'da enkaz altında bulunan bir kişi kaldığını açıklamıştı. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nın yıkıntıları arasında kalan son depremzedenin kurtarılmasıyla enkaz altında kimse kalmadı.

24 Ocak gecesi saat 20.55’te Elazığ’a bağlı Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 1607 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralıların 1523’ü taburcu edilirken, hastanede tedavisi süren 84 depremzede kaldı.

KURBANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLUYOR

Depremin vurduğu Elazığ'da 37 ve Malatya‘da ise 4 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntının hissedildiği Adıyaman ve Kahramanmaraş‘ta ise iki kişi kalp krizi geçirerek öldü.

Elazığ'da yaşayan 38 yaşındaki Güven Kartal da deprem sırasında oturduğu kıraathaneden dışarı çıkarken çatıdan başına sac parçasının düşmesi sonucu can verdi.

45 kişinin sağ kurtarıldığı depremde hayatını kaybedenlerden ve yaralananlardan bazılarının kimlikleri belli oldu:

HAYATINI KAYBEDENLER

1- Aişe Arifoğlu (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

2- Mehmet Arifoğlu (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

3- Halime Aslan (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

4- Miraç Ali Aslan (12) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

5- Rüya Aslan (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

6- Müzeyyen Ayken (Elazığ)

7- Zehra Ayken (Elazığ)

8- Hüseyin Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

9- Onur Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

10- Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

11- Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

12- Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

13- Fatma Yıldız (31) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

14- Doruk Yıldız (2) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

15- Gazal Say (33) (Malatya/Doğanyol)

16- Yusuf Ali Say (5) (Malatya/Doğanyol)

17- Güven Kartal (38) (Elazığ)

18- Sakine Düşmez (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

19- Sevim Canbaz (50) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

20- Sena Karaman (Elazığ)

21- Tansel Elidar (40) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

22- Ömer Asaf Elidar (12) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKARILANLAR

1- Yüsra Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

2- Ayşe Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

3- Ayşe Yılmaz (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

4- Sudenaz Yılmaz (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

5-Rabia Göğdemir(Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

6- Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

7- Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)

8- Hatun Yamış Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

9- Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

10- Dürdane Aydın (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

11- Zülküf Aydın (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

12- Azize Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

13- Cengiz Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

14- Fethi Ahmet Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

15- Muhammet Faruk Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

DEPREM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDENLER

1- Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

2- Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)