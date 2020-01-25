Son dakika… Elazığ depremi: AFAD son bilgileri verdi! Maalesef ölü sayısı artıyor

Elazığ Sivrice’de dün 20.55’de Richer ölçeğine göre 6,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 6.75 kilometre derinlikte gerçekleşen Sivrice’deki depremin büyüklüğünü 6,6 olarak güncelledi.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Sivrice’nin hemen ardından saat 22.03’da ise Malatya Pütürge merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 6,8’lik depremin ardından bölgede büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 10 artçı sarsıntı meydana geldi. Toplam artçı deprem sayısının ise 150’yi geçtiği belirtildi.

TÜM TÜRKİYE TEYAKKUZA GEÇTİ

Elazığ’da beş, Malatya’da 25 binanın yıkıldığı, enkaz altında 38 kişinin bulunduğu açıklandı. Deprem sonrası tüm Türkiye teyakkuza geçti. İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere çeşitli illerden bölgeye arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Çalışmalarda 1076 arama-kurtarma personeli 210 araçla görev yapıyor. 15 arama-kurtarma köpeği de mucize arayışında ekiplere yardımcı oluyor.

BİR MUCİZE DAHA YAŞANDI

Malatya’da enkaz altında kalan bulunmadığı öğrenilirken, Elazığ’da en az 38 kişinin yıkılan binaların altında kaldığı belirtildi. Yetkililer enkazlardan zaman zaman sesler geldiğini açıkladı.

Arama-kurtarma ekipleri 08.00 sularında Elazığ merkezde bulunan Mustafapaşa Mahallesi’nde Gülsüm Çelik adlı bir kadını kurtardı. Apartmanın enkazında Gülsüm Çelik’in eşi Cengiz Çelik ve iki oğlu bulunuyor.

FOTO: DHA/ Elazığ Sivrice merkezli depremden beş saat sonra Sürsürü Mahallesi’nde enkaz altından 12 yaşındaki bir erkek çocuğu çıkarıldı.Depremden beş saat sonra da Elazığ merkezde 12 yaşındaki bir çocuk enkazda sıkıştığı yerden sağ olarak çıkarılmıştı.



YARALI SAYISI 1015

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ’da 15, Malatya’da dört toplam 19 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hastaneye başvuranların sayısını ise 922 olarak açıkladı. Son gelen bilgilere göre ise ölü sayısı 20’ye, yaralı sayısı 1015’e yükseldi.

KANDİLLİ: BİR HAFTA SÜREBİLİR

Depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 30’dan fazla artçı sarsıntı gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

“Önümüzdeki bir hafta süreyle bu artçı sarsıntıların devam etmesini beklemek yanlış olmayacaktır. Artçı sarsıntılardan kaydettiğimiz en büyüğü 4.8 şiddetinde. Özellikle hasarlı binalara girilmemesini istiyoruz.”

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Elazığ Sivrice’deki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgeye intikal etti.

Sağlık Bakanı Koca, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek isteyenlerin 184 arayarak gerekli bilgiyi alabileceklerini açıkladı.

ERDOĞAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “gerekli tüm tedbirlerin alındığını” belirtti. Erdoğan, “Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.