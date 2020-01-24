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Son dakika… Elazığ depremi sonrası AFAD’dan önemli uyarılar!

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD, önemli uyarılarda bulundu. Vatandaşlara haberleşmelerini SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması çağrısında bulunan AFAD tarafından "Telefon görüşmelerinizi kısa tutun' denildi. AFAD tarafından yapılan uyarıda "Sivrice’de meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir" denildi.

22:38 -
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Son dakika… Elazığ depremi sonrası AFAD’dan önemli uyarılar!

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, birçok ilde hissedildi.

AFAD da deprem sonrası önemli bir uyarıda bulundu.

Twitter hesabından açıklma yapan AFAD, şunları belirtti:

* Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşır.

* Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

* Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!

* Telefon görüşmelerinizi kısa tutun.

‘HASARLI YAPILARA GİRMEYİN’

AFAD tarafından yapılan uyarıda “Sivrice'de meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir” denildi.

AFAD’ın uyarısında “Yollar, acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır” ifadeleri yer aldı.

İLGİLİ HABERSon dakika... Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem birçok ülkede de hissedildi!Son dakika... Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem birçok ülkede de hissedildi!
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