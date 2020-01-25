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Son dakika… Elazığ depreminden korkutan haber! 2 bina daha çöktü

Elazığ’da çöken 2 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeden gelen haberlere göre, depremde zarar gören 2 binanın daha çöktüğü belirtildi.

02:35 -
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Elazığ'ın merkez Mustafapaşa Mahallesinde 50 metre arayla bulunan 2 bina çöktü. Çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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Son güncelleme: 02:41 25.01.2020
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