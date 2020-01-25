Son dakika… Elazığ depreminden korkutan haber! 2 bina daha çöktü

Elazığ'ın merkez Mustafapaşa Mahallesinde 50 metre arayla bulunan 2 bina çöktü. Çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (İHA). İLGİLİ HABERBakan Koca: 18 kişi hayatını kaybetti. . İLGİLİ HABERKandilli&#039;den Elazığ depremi açıklaması. . İLGİLİ HABER4 ay önce uyarmıştı! Elazığ&#039;da deprem olacağını bildi. . İLGİLİ HABERDeprem uzmanı Naci Görür açıkladı: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-elazig-depreminden-korkutan-haber-2-bina-daha-coktu-5587281","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-elazig-depreminden-korkutan-haber-2-bina-daha-coktu-5587281","pageType":"yazi","pageIdentifier":5587281,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Elazu0131u011f depreminden korkutan haber! 2 bina daha u00e7u00f6ktu00fc"});aip('newsArticle', {"identifier":5587281,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-elazig-depreminden-korkutan-haber-2-bina-daha-coktu-5587281/","headline":"Son dakika&#8230; Elazu0131u011f depreminden korkutan haber! 2 bina daha u00e7u00f6ktu00fc","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["\\u00c7evre ve \\u015eehircilik Bakan\\u0131","deprem","Elaz\\u0131\\u011f","Haber","\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakan\\u0131","Kalp krizi","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","son dakika","S\\u00fcleyman Soylu"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/24/iecrop/deprem-elazig11_16_9_1579909261.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1579908940,"datePublished":1579908940,"dateModified":1579909280,"info":"{"seo_news":"false"}"});