Son dakika… Elazığ Sivrice’de 5 büyüklüğünde deprem!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.53’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada depremin yerin 21.34 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Açıklamada gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

SARSINTILAR SÜRÜYOR

Sivrice’de saat 21.05’te yerin 14.74 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde, saat 21.21’de de yerin 16.42 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem – Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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