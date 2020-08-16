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Son dakika… Emirgan Korusu’nda yangın!

İstanbul Sarıyer'deki Emirgan Korusu’nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

21:38 -
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Son dakika… Emirgan Korusu’nda yangın!

Edinilen bilgiye göre saat 21.30 sıralarında Sarıyer Emirgan Korusu içindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇEVREYE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaçlara müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. İHA

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Son güncelleme: 22:24 16.08.2020
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