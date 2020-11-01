Son dakika… Enkazdan iki kişi daha çıkarıldı

İzmir’i vuran depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Depremin üzerinden geçen 43 saatin ardından ekipler çalışmalara hız verdi.

Blokları parçalara ayırarak enkaz yığınını azaltan ekipler, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Zaman zaman tüm seslerin kısıldığı enkaz bölgesinde ekipler göçük altında kalan vatandaşlara seslenerek yer belirlemeye çalışıyor. Enkaz altında yakınları olan vatandaşların umutlu bekleyişleri de devam ederken iki kişi daha enkazdan çıkarıldı.