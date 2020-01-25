Son dakika… Enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Miraç’ı maalesef kaybettik

Arama-kurtarma ekipleri, Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin’de yıkılan Mavi Göl Apartmanı’nın enkazının altında kalan üç kişilik Dişli ailesiyle sesli iletişim kurdu.

Çalışmaları bu noktada yoğunlaştıran ekipler, birinci kattaki moloz yığınına kuyu açarak Meriç Dişli'ye ulaştı. Depremden 11 saat 15 dakika sonra 08.10'da yaralı olarak çıkarılan depremzede ambulansla hastaneye sevk edildi.

Baba Meriç Dişli'nin çıkarılmasından bir saat sonra ise ekipler bu kez altı aylık hamile Pınar Dişli ile 12 yaşındaki çocukları Miraç Dişli'ye ulaşmayı başardı. Annesinden sekiz dakika sonra enkaz altından sağ çıkarılan Miraç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.