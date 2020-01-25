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Son dakika… Enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Miraç’ı maalesef kaybettik

Elazığ Maden'e bağlı Gezin beldesinde enkazdan 12 saat sonra sağ kurtarılan 12 yaşındaki Miraç'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
10:29 -
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Son dakika… Enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Miraç’ı maalesef kaybettik

Arama-kurtarma ekipleri, Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin’de yıkılan Mavi Göl Apartmanı’nın enkazının altında kalan üç kişilik Dişli ailesiyle sesli iletişim kurdu.

Oturdukları apartmanın altındaki marketi işleten Meriç Dişli ile eşi Pınar Dişli enkaz altından sağ çıkarıldı.

Çalışmaları bu noktada yoğunlaştıran ekipler, birinci kattaki moloz yığınına kuyu açarak Meriç Dişli'ye ulaştı. Depremden 11 saat 15 dakika sonra 08.10'da yaralı olarak çıkarılan depremzede ambulansla hastaneye sevk edildi.

Annesinden 8 dakika sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan 12 yaşındaki Miraç Dişli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Baba Meriç Dişli'nin çıkarılmasından bir saat sonra ise ekipler bu kez altı aylık hamile Pınar Dişli ile 12 yaşındaki çocukları Miraç Dişli'ye ulaşmayı başardı. Annesinden sekiz dakika sonra enkaz altından sağ çıkarılan Miraç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FOTO: Google/ Meriç ailesinin yaşadığı Mavi Göl Apartmanı yaşanan deprem sonrası yerle bir oldu.

FOTO: İHA/ Mavi Göl Apartmanı’nın enkazı.

Elazığ maden son dakika
Son güncelleme: 11:28 25.01.2020
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