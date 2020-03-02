Son dakika… Erdoğan: Bu parayı istemiyoruz!

Erdoğan, “AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı? Bu yükü biz mi kaldıracağız? Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcama yaptık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

* Şimdi bu ara görüşüyoruz, ‘size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar.

* Kimi aldatıyorsunuz ya. Ben bu akşam sayın başbakana da söyledim. Biz artık bu parayı da istemiyoruz.

* 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar.

* Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur.

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