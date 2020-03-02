Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Erdoğan: Bu parayı istemiyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile düzenlediği ortak basın toplantısında mültecilerle ilgili açıklama yaptı. Avrupa'ya seslenen Erdoğan, "Şimdi bu ara görüşüyoruz, ‘size 1 milyar avro göndereceğiz’ diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz ya. Biz artık bu parayı da istemiyoruz" dedi.

23:15 -
Haberler Gündem
Son dakika… Erdoğan: Bu parayı istemiyoruz!

Erdoğan, “AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı? Bu yükü biz mi kaldıracağız? Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcama yaptık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

* Şimdi bu ara görüşüyoruz, ‘size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar.

* Kimi aldatıyorsunuz ya. Ben bu akşam sayın başbakana da söyledim. Biz artık bu parayı da istemiyoruz.

* 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar.

* Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur.

AYRINTILAR GELİYOR…

İLGİLİ HABERYunan askerleri sınırdaki mültecilere ateş açtı!Yunan askerleri sınırdaki mültecilere ateş açtı!
Avrupa Bulgaristan Cumhurbaşkanı Dolar Euro Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 23:22 02.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more