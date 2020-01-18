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Son dakika… Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

21:30 -
Haberler Gündem
Son dakika… Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme!

Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son güncelleme: 21:31 18.01.2020
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