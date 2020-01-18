Son dakika… Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme!

Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-erdogan-ile-merkel-arasinda-kritik-gorusme-5575843","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-erdogan-ile-merkel-arasinda-kritik-gorusme-5575843","pageType":"yazi","pageIdentifier":5575843,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Erdou011fan ile Merkel arasu0131nda kritik gu00f6ru00fcu015fme!"});aip('newsArticle', {"identifier":5575843,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-erdogan-ile-merkel-arasinda-kritik-gorusme-5575843/","headline":"Son dakika&#8230; Erdou011fan ile Merkel arasu0131nda kritik gu00f6ru00fcu015fme!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/18/iecrop/merkel-erdogan-iha_16_9_1579372283.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1579372239,"datePublished":1579372239,"dateModified":1579372285,"info":"{"seo_news":"false"}"});