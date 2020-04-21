Son dakika… Erdoğan, Meclis’teki 23 Nisan törenine katılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans sistemi ile yapılan MYK toplantısı sonrasında AKP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, salgın ile birlikte hayatın normal kodları olarak bilinen her şeyde köklü değişiklikler olduğunu belirtti.

Çelik, corona virüsü tedbirleri konusunda bayram sonrasında bir normalleşme olabileceğini belirterek, “Tedbirlere en iyi şekilde uymaya devam etmeliyiz. Böyle yaparsak bayram sonu normalleşmeyi konuşabiliriz” dedi.

“AVRUPA DAYANIŞMASI DARMADAĞIN OLDU”

Dünyanın, 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar yaşanan en büyük kriz ile karşı karşıya olduğunu belirten Ömer Çelik, “Bu küresel bir kriz. Bunun küresel etkilerinin ne olacağını öngörmek çok doğru değil” diye konuştu. Salgın ile beraber AB içindeki tartışmalara değinen Çelik, şöyle konuştu:

* AB'nin önemli ülkeleri olan İtalya ve İspanya AB'nin kendilerine yardım etmediğini söyleyerek büyük bir itiraz süreci başlattı. Bunun karşısında AB Komisyonu Başkanı bunu kabul etti.

* En çarpıcı olan da, AB ülkeleri içinde birbirinin sağlık malzemelerine el koyma, gasp etme, çalma şeklindeki bir takım tavırların ortaya çıkmasıydı. Efsanevi Avrupa dayanışmasının virüs karşısında darmadağın olduğu, son derece gayri insani yaklaşımların ortaya çıktığı tablolar görüldü.

* NATO Genel Sekreterinin NATO dayanışması bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlar.

* Türkiye'nin İtalya'ya, İspanya'ya, dünyanın her yerine ulaştırdığı yardımlardır. Türkiye'nin ortaya koyduğu doğru tutum bundan sonrasında da çok tartışılacaktır.

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“ÜLKEMİZLE GURUR DUYMAMIZ GEREKİR”

Ulusal mücadelenin tamamlayıcısının küresel mücadele olduğunu söyleyen Çelik, “Bu konuda tek örnek olarak ortaya çıkan ülkenin Türkiye olduğu bir kere daha görülmüştür. Bu açıdan da ülkemizle gurur duymamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin salgına diğer ülkelerden daha hazırlıklı yakalandığını belirten Ömer Çelik, sanayileşmiş ülkelerde sağlık politikalarının insan odaklı olmadığının görüldüğünü belirtti.

25 BİN TÜRK VATANDAŞI GETİRİLECEK

Yurt dışındaki vatandaşları salgının başlamasından itibaren Türkiye'ye getirildiklerini belirten Çelik, 71 ilde 172 öğrenci yurdunda yurt dışından getirilen vatandaşların karantinaya alındığını söyledi.

Bu konuda yüksek bir kaynak ayrılarak vatandaşların konforlu bir karantina süreci geçirmesinin sağlanmaya çalışıldığını söyleyen Çelik, “Şimdi yine 25 bin civarında vatandaşımız Ramazan Bayramını geçirmek üzere ülkeye dönmek istiyor. Bunların da getirilmesi söz konusu olacak. Karantina uygulaması ile birlikte bayramı evlerinde geçirebilecekler” dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin 100. yılı nedeniyle Meclis’te düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını açıkladı. Konuya ilişkin Çelik şöyle konuştu:

* Sayın Cumhurbaşkanımız katılmayacak 23 Nisan oturumuna. Cumhurbaşkanımız günlük mesaisinin büyük bir kısmını kriz ile mücadele olmak üzere devletin işlerine ayırmaya devam ediyor.

* O gün gruplar adına konuşma yapılıyor. Cumhurbaşkanımız locadan izliyordu, yine bulunduğu yerden izleyecektir. Kendisinin bir konuşması zaten yok. (İHA)