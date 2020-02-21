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Son dakika… Erdoğan, Putin ile İdlib’i görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede İdlib konusu ele alındı.

19:30 -
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Son dakika… Erdoğan, Putin ile İdlib’i görüştü!

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir.

* İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alınmıştır.

Erdoğan, Türkiye’nin İdlib’e yönelik tavrının bu görüşmenin ardından netleşeceğini belirtmişti.

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada “Rejim İdlib'te bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil” demişti. DHA

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Son güncelleme: 19:52 21.02.2020
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