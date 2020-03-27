Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik corona virüsü salgını açıklaması

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket bizi de etkiledi. Ülkemizde de bugün itibariyle 5 bin 598 tespit edilmiş vaka ve 92 can kaybı vardır. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum.

Hiçbir musibetin bizden büyük olmadığı anlamıyla Covid-19 hastalığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak, Allah’ın izniyle az hasarla çıkarız.

Ancak şu hususları da aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız. Karşımızdaki tehlike çok ciddidir. Bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımızın bu hastalığın yol açacağı vahim sonuçları bildiğine inanıyorum.

Her kesimi kapsayan istihdamın korunmasını sağlayan pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. 100 milyon liranın üzerinde ekonomik destek programı hazırladık. Meclisimizde gerekli mevzuat değişikliğini yaptı.

En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkararak, nefes aldırdık. Emekli ikramiyesinin ödeme tarihini de Nisan başına çektik.

Ülkemizde dar gelirli haneye biner lira nakit desteği veriyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR…