Son dakika… Erdoğan belediye başkanlarıyla bir araya geldi!

Corona salgını kapsamında belediye başkanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarını salgın hakkında uyararak iş birliği çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

*Belediyelerimizin, halkımızın günlük yaşamı için yaptığı yatırımlar bizim için çok önemli.

*Belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor.

*Salgının başlamasıyla birlikte sizlere gereken bilgilendirmeler yapılmıştır.

*Kamu binaları, toplu ulaşım araçları gibi yerlerin dezenfeksiyonu yapmalıyız. Cadde ve sokakların rutin temizli,k faaliyetleri konusunda daha fazla hassasiyet göstermeliyiz.

*Gıda ve temizlik ürünlerinin vatandaşa ulaştırılması konusunda titiz davranmalıyız.

*Yaşlı ve öğrenciler başta olmak üzere evden çıkmamasını istediğiniz vatandaşlarınızın isteklerine yardımcı olmalıyız.

2 MİLYON HANEYE 1000 TL

*Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları asla yalnız bırakmamalıyız.

*Bugünler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımız ve hizmetlerimiz kalacaktır.

*En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir.

*Sosyal devlet ilkesi gereği ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000 TL nakit yardımı gerçekleştiriyoruz. İstihdamı korumak amacıyla faaliyetine ara veren işletmelerimizin telafi çalışma sürelerini iki katına çıkardık. Vergi ve sigorta ödemelerini erteledik.

*Pek çok bankamız müşterilerin kredilerini erteleme yoluna gidiyor, hatta kaynak sağlıyor. Bankalarımız vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 6 ayı ödemesiz 36 ay vade ile 10 bin liraya kadar destek kredisi veriyor.

*Çalışanlarımızın, esnaf ve sanatkarımızın, sanayicimizin, ticaret erbabımızın velhasıl 83 milyonun yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.

*Bu 83 milyonun her bir ferdini yakından ilgilendiren hayati bir konudur. Politika ve söylemlerimizi buna göre belirledik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız kararları tek tek hayata geçirdik.

*Süreci sosyal medyada, televizyon ekranlarında ahkam kesenlere göre değil ülkemizin gerçeklerine göre yürüttük. Aldığımız her kararı devlet ciddiyetine uygun şekilde değerlendirdikten sonra milletimizle paylaştık. Gerçekten tarihi bir felaketi yaşadığımız şu dönemde hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi yerdeyiz.

*Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Karamsarlığa kapılmadığımız gibi rehavete de asla düşmüyoruz. Akılcı, dengeli, gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye Allah’ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir.

“KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR”

*Bu kampanyaların gayesi milletimizin fertleri arasındaki güçlü dayanışmayı ortaya koymaktadır. Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz.

*Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti’nin dışında ve üstünde görenleri milletimiz gereken cevap veriyor, verecektir. Hele hele bu projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten öte bir şeydir.

*Türkiye’de kimse hukukun ve kanunların üstünde değildir. Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya, günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye kimsenin hakkı yoktur.

*Şu an milletimizin hayatını tehdit eden sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Bu düşmanı ancak kenetlenerek yenebiliriz. Ancak dayanışmayla bu tehdidin üstesinden gelebiliriz. Gün siyasi, etnik, mezhebi farklılıklarımızı bir yana bırakarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür.

*Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları maşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir.

*Buradan milletimizi bir kez daha bir olmaya, kardeş olmaya, beraber olmaya ve Türkiye olmaya davet ediyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.