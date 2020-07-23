Son dakika… Erdoğan ve Bahçeli Ayasofya’da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.30’da Ankara’dan İstanbul’a geldi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı’ndan Ayasofya Camii’ne geçti. Arka kapıdan giriş yapan Erdoğan son hazırlıkları inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içeride olduğu sıralarda ses sistemi de denendi.

Ön kapıdan çıkış yapan Erdoğan, caminin ön kapısına asılan “Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi” yazılı tabelanın açılışını yaptı. Tabelanın Türkçe ve İngilizce olduğu görülürken Erdoğan burada fotoğraf da çektirdi. Erdoğan Ayasofya Camii’nde 1 saati aşkın süre incelemelerde bulunduktan sonra camiden ayrıldı.

Ziyaret sırasında Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

BAHÇELİ DE AYASOFYA’DA

Erdoğan’ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya’ya gelerek incelemelerde bulundu. DHA