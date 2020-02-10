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Son dakika… Erdoğan ve kurmaylarından flaş toplantı!

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

17:48 -
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Son dakika… Erdoğan ve kurmaylarından flaş toplantı!

Suriye’de 5 askerimizin şehit edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bir araya geldiği belirtildi.

Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar’ın Suriye’deki saldırı hakkında görüştüğü bildirildi. İHA

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 17:55 10.02.2020
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