Son dakika… Erdoğan ve kurmaylarından flaş toplantı!

Suriye&#8217;de 5 askerimizin şehit edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bir araya geldiği belirtildi.. Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar&#8217;ın Suriye&#8217;deki saldırı hakkında görüştüğü bildirildi. İHA. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERSuriye hükümet güçleri Türk gözlem noktasını vurdu: Maalesef şehitlerimiz ve yaralılarımız var. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-erdogan-ve-kurmaylarindan-flas-toplanti-5617197","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-erdogan-ve-kurmaylarindan-flas-toplanti-5617197","pageType":"yazi","pageIdentifier":5617197,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Erdou011fan ve kurmaylaru0131ndan flau015f toplantu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5617197,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-erdogan-ve-kurmaylarindan-flas-toplanti-5617197/","headline":"Son dakika&#8230; Erdou011fan ve kurmaylaru0131ndan flau015f toplantu0131!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["AKP","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","\\u015fehit","son dakika","Suriye","TAyyip Erdo\\u011fan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1581346134,"datePublished":1581346134,"dateModified":1581346541,"info":"{"seo_news":"false"}"});