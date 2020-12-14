Son dakika… Erdoğan yeni corona virüsü destek paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamasıyla yeni corona virüsü destek paketini duyurdu.

Erdoğan, şunları söyledi:

* Yüzde %18'den %8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar %8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

* Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız konaklamadan yeme içme yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar bir çok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de yeni 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik.

* Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor.

* Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime üç ay süreyle ayda 1000 TL destek ödemesi yapacağız.

* Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

* Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

* Diğer destek kalemi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kirası olan esnafımıza yine üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 TL diğer illerde ise 500 TL kira desteği yapacağız.

* Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira kesin izin kesin tahsis irtifak hakkı kullanma izni yararlanma hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın bir yıl süreyle erteliyoruz.

* Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedelleri indirim kararı alabilme imkanı sağladık.

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