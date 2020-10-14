Son dakika… Erdoğan’dan Anayasa Mahkemesi açıklaması

AYM üyesi Engin Yıldırım’ın paylaşımı üzerine yaşanan ‘Işıklar yanıyor’ polemiği üzerine Anayasa Mahkemesi’nden açıklama geldi. Açıklamada “AYM’nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi’nin kurumsal görüşünü yansıtmaz” ifadesi kullanıldı.

AYM BAŞKANI GEREĞİNİ YAPSIN

Grup toplantısı sonrası TBMM’de gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan polemikle ilgili şunları söyledi: Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasıydı, ona düşmezdi. Çok arzu ediyorsa siyasete girsin. Bireysel bir paylaşım olarak düşünülemez. AYM Başkanı ve üyeleri aynı düşüncede değilse gereğini yapmalı.

DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AYM yapısında değişiklik olacak mı?” sorusuna ise “İnşallah” yanıtını verdi.

Erdoğan geçen hafta “Parlamento, Anayasa Mahkemesi’yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse seve seve ben de buna katılırım” demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımaması sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım dün akşam sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını paylaşarak “Işıklar yanıyor” ifadelerini kullandı.

Darbe iması olarak algılanan bu mesaja siyasiler büyük tepki gösterdi. Engin Yıldırım bunun üzerine “Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM’nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

Tartışmalar üzerine bugün Anayasa Mahkemesi'nden bir açıklama geldi. AYM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.”



İlginizi Çekebilir AYM'den 'Işıklar yanıyor' açıklaması

İlginizi Çekebilir Anayasa Mahkemesi'nde kritik toplantı! 'Işıklar yanıyor' mesajı sonrası...

İlginizi Çekebilir Işıklı paylaşıma bir tepki de MHP'den