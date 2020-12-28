Son dakika… Erdoğan’dan asgari ücret değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 2021 yılı için belirlenen asgari ücret miktarına değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
*Türkiye her alanda salgın sürecini başarıyla yöneten ülkelerin arasında yer alıyor. Aldığımız kararların yol açtığı sıkıntıları doğrudan bireylere yönelik desteklerle hafifletmeye çalışıyoruz.
*1 milyon 240 bin esnafımıza 5 milyar liralık destek paketini kamuoyuyla paylaşmıştık. Kısa çalışma ödeneğini kapsayan sosyal koruma kapsamındaki tüm destekleri devam ettiriyoruz. Milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı.
“İŞVERENE DESTEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ”
*2021 yılı asgari ücret rakamı bugün belli oldu. Asgari ücret 2021 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 21,5 artışla bekar ve çocuksuz çalışan için net 2 bin 826 lira evli ve 3 çocuklu çalışan için 3 bin 14 lira olarak uygulanacaktır.
*Salgın döneminde işverenlere desteği devam ettireceğiz. Kısa çalışma ödeneğinin süresini Şubat sonuna, nakdi desteği ise 17 Mart’a uzattık.
*Geçtiğimiz hafta 397 şehit yakını ve gazi yakınımızın atamasını yaparak bu kategorideki toplam istihdamı 44 bin 781'e çıkarttık. Tüm sıkıntılara rağmen reel sektör ülkemizin yüz akı olmayı sürdürüyor.