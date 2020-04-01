Son dakika… Erdoğan’dan İmamoğlu’na imalı ‘bağış’ yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

* Bu süreçte en büyük avantajımız sağlık altyapımız ve hastalığa erken önlem almamızdır. Gerek şahsım, gerek ilgili bakanlarımız alınan tedbirleri ve beklentileri kamuoyu ile paylaşıyor. İhmaller ve ihlaller için gereken yapılıyor. Bu süreci en az sürede, en az kayıpla tamamlamak istiyoruz. Tespit edilen aksaklıklar ve eksikler yetkili mercilere bildirilmeli ve önlem alınmalı.

* Şu sıkıntılı süreç boyunca milletimizin evden çıkmamasını rica ediyorum. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile hayata geçirdiğimiz tedbirleri en üst seviyeye çıkarmalıyız. Herkes evinde kalır, gönüllü karantinaya uyarsa daha sıkı tedbirlere gerek kalmaz. Aksi halde tedbirler daha da artırılır.

* Eğitimi uzaktan eğitimle yürütmeye çalışıyoruz. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeline geçtik. Tüm kesimlere yönelik çok ciddi takviye ve erteleme programları açıkladık.

* Kampanya içinde kampanyaya gerek yok. Belediyeler devlet içinde devlet olmaya çalışmamalı.

MUHALEFETİN AĞZINDAN ÇIKANI DUYMASI LAZIM

* Birçok spekülasyonlar yapılıyor. Devletin dilencilik yapmaya başladığı gibi çirkin sözler kullanılıyor. Devletimiz şu an İçişleri’miz ile attığımız, yaptığımız yatırımlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağı duyması lazım.

* Düne kadar şehir hastanelerini eleştirenler, şimdilerde ise şehir hastanelerinin sayılarını tartışıyor. Neden sayısı az diyor. Biz hamdolsun, şehir hastanelerimizin açılışlarını hızlandırdık.

* Özellikle maske üretiminde okullarımızdan, Milli Savunma Bakanlığı’na kadar yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hem dost ülkelere yardımcı oluyor, hem ihtiyacımızı karşılıyoruz. Sektördekileri tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.

* Ülkemiz son 7 yılda nice saldırıya göğüs gerdi, nice belayı defetti. Bu belayı da inşallah atlatacağız. Bugün sabredeceğiz. Vakti geldiğinde atılım gerçekleştireceğiz.