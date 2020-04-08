Son dakika… Erdoğan’dan corona virüsü açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamaları:

* Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde corona virüsü salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir.

* 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz.

* Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye’den güçlü değildir.

* Küresel salgın haline gelen coronaya karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz.

* Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz.