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Son dakika… Erdoğan’dan corona virüsü açıklaması

Corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

14:38 -
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Son dakika… Erdoğan’dan corona virüsü açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamaları:

* Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde corona virüsü salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir.

* 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz.

* Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye’den güçlü değildir.

* Küresel salgın haline gelen coronaya  karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz.

* Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Corona Cumhurbaşkanı hemşire Kars Sağlık son dakika Türkiye
Son güncelleme: 14:43 08.04.2020
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